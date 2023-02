Guti avvisa Mbappé: “Se va al Real Madrid deve tenere la testa bassa”

In tal senso, a El Chiringuito TV, Guti , storico ex centrocampista anche dei Blancos, ha spiegato in che modo dovrebbe approcciare il francese in caso di trasferimento in Spagna. "Mbappé deve venire al Real Madrid a testa bassa ed essere uno degli altri nello spogliatoio", ha detto l'ex giocatore.

"Se così non fosse, farà un errore, uno sbaglia. Se non comprende in quale club sta venendo fa un errore. È la realtà. È venuto Figo, è arrivato Ronaldo... Non so quale sia la sua attualità a Parigi e come si comporti nello spogliatoio del Psg. Potrebbe essere il miglior giocatore al mondo che verrebbe ingaggiato, certo, ma il Real Madrid è molto di più e se non lo capisce sbaglia".