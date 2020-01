Guti boccia Cristiano Ronaldo: “Messi il migliore gli altri hanno alti e bassi”

Guti e Cristiano Ronaldo sono stati compagni di squadra nel Real Madrid fino al 2010. Mentre il portoghese gioca con la Juventus, Guti è l’attuale allenatore dell’Almeria, club capolista nella seconda divisione spagnola. Quando oggi è stato chiesto a Guti chi è il migliore giocatore al mondo, ha risposto così: “Conosco solo un giocatore che è fantastico in ogni partita. Questo è Messi. Ogni volta che entra in campo, succede qualcosa. Altri giocatori hanno periodi di alti e bassi “, sottolinea Guti A Bola. In questa stagione, Messi ha giocato con il Barcellona 21 partite segnando 17 gol e fornendo 9 assist. Il contratto dell’argentino con Barcellona è valido fino all’estate del prossimo anno.