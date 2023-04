Guti boccia il ritorno di Messi al Barcellona: “Sarebbe come dipendere da un giocatore”

L'ex calciatore ha commentato il potenziale ritorno di Messi al Barcellona dicendosi non troppo favorevole.

Sebbene il ritorno di Lionel Messial Barcellona possa sembrare il lieto fine di una storia d'amore, a livello sportivo le cose potrebbero non essere così ottimali. Lo pensa l'ex storico giocatore del Real Madrid Gutiche a Infobae ha spiegato i motivi per i quali rivedere l'argentino in blaugrana potrebbe non essere una buona cosa.

"Per ogni tifoso del Barcellona, ​​questa sarebbe una reunion importante", ha esordito Guti. "Ma in termini sportivi questo non va bene per il Barcellona. Col ritorno di Messi, il club starebbe tornando ai tempi in cui la squadra dipendeva da un giocatore solo. Farlo ora, quando sembra che stai costruendo di nuovo una formazione che è un gruppo e una squadra non sarebbe positivo".

E ancora: "Certo, Messi al Barcellona sarebbe un bene per la Liga, anche se è difficile per me immaginarlo in partite importanti tra un anno. Inoltre, non so come si adatteranno lui e Lewandowski".