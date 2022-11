Guti contro Benzema: “Non sta giocando per paura di perdere il Mondiale”

Le parole dell'ex centrocampista a proposito delle recenti assenze del francese con la maglia del Real.

Redazione ITASportPress

Mister Carlo Ancelotti aveva respinto ogni "accusa" verso i suoi calciatore del Real Madrid a proposito di un possibile scarso impegno con il club per presevarsi per il Mondiale. Eppure, in queste ore, Guti, storico ex Blancos, ha sostenuto ancora questa tesi ed in particolare ha fatto riferimento a Karim Benzema che avrebbe lasciato i suoi in balia del fato nelle partite che precedono appunto il torneo in Qatar per "paura di saltarlo".

"Non capisco. Vedo Messi giocare con il Psg e Lewandowski con il Barcellona. E quasi tutti i giocatori farlo, nel possibile, rischiando di non poter andare ai Mondiali. Ma è un rischio che ti devi assumere, non puoi lasciare la tua squadra a se stessa", le parole di Guti in diretta tv. Penso sia ovvio che nessuno voglia perdere un Mondiale, ma tu (Benzema ndr) devi giocare per la tua squadra e anche per gli avversari. Benzema non sta giocando perché sta pensando al Mondiale. Questa è la verità".

Numeri alla mano, Guti potrebbe aver ragione dato che il francese dopo aver vinto il Pallone d'Oro è rimasto fuori dalla squadra del Real Madrid in pratica per tutte le gare, fatta eccezione per una sgambata di mezz'ora. La motivazione ufficiale è un affaticamente, ma il sospetto che abbia ragione l'ex Blancos c'è...