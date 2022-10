Guti sentenzia: “Xavi crede di far giocare il Barcellona come il passato ma sbaglia”

Anche in Guti, storico ex calciatore del Real Madrid, che a El Chiringuito ha spiegato la sua visione: "Xavi pensa che questo Barça possa giocare come quello in cui giocava lui. E si sbaglia. Non ha giocatori di quel tipo e se vorrà continuare a fare l'allenatore, al Barcellona così come in qualsiasi altra squadra, dovrà imparare ad adattare i giocatori ai vari sistemi di gioco".