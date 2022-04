Guti: “Sergio Ramos pentito dell’addio al Real. Pensava che Florentino…”

Il commento sull'addio dell'ex capitano madrileno

Parliamo dell'ex giocatore Guti che al El Chiringuito ha detto la sua su cosa è realmente successo tra il patron del Real e El Gran Capitan: "Sergio Ramos sa di aver sbagliato perché ha spinto troppo nella trattativa per il rinnovo. Pensava che Florentino Pérez avrebbe fatto quello che voleva lui e non si è reso conto che per Florentino il Real Madrid è al di sopra di tutto".

L'ex giocatore ha poi aggiunto: "Al raggiungimento di una certa età, tutti sanno che al Real si rinnova di un anno. Questo vale per Sergio Ramos e per tutti. Sergio questo non l'ha capito e ora se ne pente perché era una leggenda del Real Madrid, non è riuscito a finire la sua carriera nel club dove avrebbe voluto e se n'è andato dalla porta sul retro".