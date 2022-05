Haaland al Manchester City fa felice… Laporte: “Almeno non dovrò corrergli dietro”

Il neo acquisto Citizens e la reazione da parte del futuro compagno di squadra

Tante reazioni su uno dei trasferimenti più importanti degli ultimi anni, comprese quelle dei suoi futuri compagni di squadra. Tra questi anche Aymeric Laporte che è parso molto contento per il rinforzo annunciato dal Manchester City. Il difensore ha deciso di accogliere il futuro compagno in maglia Citizens con un simpatico post su Twitter: "Sono contento di non dover correre dietro a questo ragazzo per un paio di anni. Benvenuto Erling!". Il tutto accompagnato da emoticon di risata e di fuoco a confermare come il giovane attaccante sia ritenuto da tutti un assoluto "killer" in chiave di realizzazione.