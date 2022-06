Haaland al Manchester City, tutto merito di Mahrez e di una vacanza…

Il neo compagno di squadra del bomber "si prende i meriti" del suo trasferimento al City...

Redazione ITASportPress

Nella giornata di ieri il Manchester City ha ufficialmente annunciato l'arrivo di Erling Haaland in squadra. Un colpo ad effetto i cui meriti potrebbero essere non solo degli uomini mercato Citizens ma anche di... Riyad Mahrez. Ebbene sì, perché il calciatore algerino subito dopo l'arrivo del norvegese si è divertito a ricordare un episodio di esattamente un anno fa quando, in vacanza in Grecia, si era trovato in compagnia del centravanti, all'epoca ancora del Borussia Dortmund.

In quell'occasione Mahrez aveva scritto: "L'agente Mahrez all'opera", salvo poi specificare a tutti che ovviamente parlava in tono giocoso. Ad un anno di distanza, e con la firma del norvegese ormai cosa fatta per il City, ecco l'algerino prendersi i meriti.

Su Twitter, condividendo quel famoso messaggio diventato all'epoca virale, il fantasista ha scritto: "Oppure no", in riferimento che forse non stava scherzando quando parlava di essere un vero agente a lavoro per Haaland.

Qualche merito, forse, potrebbe davvero essere stato suo e di quel pranzo in Grecia davvero spassoso...