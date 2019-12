Haaland al Manchester United, la mossa vincente: 12 milioni di sterline a… Raiola

Erling Braut Haaland ha fatto impazzire mezza Europa. L’attaccante del Salisburgo è ricercatissimo: Juventus, Manchester United e non solo puntano forte su di lui per la prossima finestra di mercato. Il futuro del gioiellino classe 2000, però, potrebbe anche dipendere dal suo agente. Mino Raiola, infatti, è un mago nel gestire determinate aste di mercato e in casa Red Devils… lo sanno bene.

Come riporta il Sun, infatti, la dirigenza del Manchester United avrebbe trovato il modo, forse, per chiudere l’affare battendo la concorrenza. Un’offerta unica proprio per il potente procuratore. Ben 12 milioni di sterline di commissione direttamente a Raiola con il patto che il giocatore rimanga in Austria fino a giugno 2020. Una mossa che pare poter essere determinante per la chiusura dell’affare.

SOLSKJAER SU HAALAND