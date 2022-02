Haaland al Real Madrid grazie ad Adidas e a… Zidane

Ci sarebbe stato un incontro segreto tra l'attaccante e il noto sponsor che avrebbe richiesto la presenza anche del tecnico francese

Possibili novità sul futuro di Erling Haaland. L'attaccante del Borussia Dortmund è corteggiatissimo in tutta Europa e soprattutto dalle big inglesi e dal Real Madrid. Proprio in ottica dei madrileni, ci potrebbero essere news importanti in arrivo.

Infatti, come riportato dalla Bild, citata da Marca, l'Adidas potrebbe diventare il principale alleato del Real Madrid per far giocare Erling Haaland con la camiseta blanca nella prossima stagione. L'azienda tedesca starebbe per chiudere un accordo con il norvegese dopo che il giovane ha terminato quello che aveva con Nike.