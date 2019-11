Haaland, alle pretendenti si aggiunge anche il Lipsia: “Il padre ha visitato il centro sportivo”

Dalla Germania si aggiunge un’altra pretendente al talento del Salisburgo Erling Braut Haaland, che finora ha realizzato montagne di gol alla sua prima esperienza in carriera in Champions League. Si è parlato di Juventus, Arsenal, Manchester United, ma occhio anche all’altra squadra che fa parte della famiglia Red Bull, ossia il Lipsia. Significative, in tal senso, le parole di Markus Krosche, direttore sportivo del club tedesco: “Haaland sta facendo un lavoro straordinario in campionato come in Champions, ovviamente stiamo già pensando alla prossima estate, e suo padre, Alf-Inge, è già venuto in visita al nostro centro sportivo”. Così Krosche alla Sport Bild, ecco perché il Lipsia va tenuto in considerazione per il futuro del classe 2000 nato a Leeds.