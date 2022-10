Haaland, altro regalo agli ex compagni del Dortmund: maglie autografate… del City

Ancora forte il legame tra il bomber norvegese e gli ex compagni del Dortmund.

Non poteva essere una gara normale per lui, quella andata in scena martedì sera in Champions League tra Borussia Dortmund e Manchester City. Parliamo di Erling Haaalnd, ex della gara, che nonostante non abbia segnato ha comunque fatto, a modo suo, un gol.

Un gesto curioso e importante che fa seguito a quello già fatto in passato quando aveva regalato Rolex da 14 mila euro l'uno ai suoi ex compagni e Omega per gli impiegati, per salutarli dopo il passaggio dal club tedesco a quello inglese.

Adesso, Haaland, come riportato dalla Bild, ha voluto fare un altro dono agli ex compagni in giallonero e dopo la sfida del Signal Iduna Park è stato protagonista regalando svariate maglie del Manchester City rigorosamente da lui autografate. Divise che sono finite ai giocatori del Dortmund ma anche a qualche dipendente del club.

Insomma, un legame tra il norvegese e la squadra tedesca che continua ad essere molto forte.