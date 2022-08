Haaland, amicizia e rivalità con Sancho: “Forse dovremo vederci di nascosto…”

L'approdo in Premier League, l'assenza di tanti numeri 9 nel campionato inglese e la voglia di migliorarsi. Sono questi alcuni dei temi affrontati da Erling Haaland nella lunga intervista a Four Four Two. Ma non solo. Infatti, il centravanti norvegese del Manchester City ha avuto modo di parlare anche dell'amicizia con l'ex compagno di squadra ai tempi del Borussia Dortmund Jadon Sancho . Un rapporto che adesso potrebbe essere messo "in difficoltà" dal fatto che l'inglesino si trovi al Manchester United e che lui, appunto, sia passato ai Citizens.

IN SEGRETO - Haaland ha spiegato come tra lui e Sancho ci sia un ottimo feeling che va oltre l'esperienza avuta in campo in Germania. La loro amicizia è un qualcosa che non riguarda appunto solo il calcio: "Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, ma ora dovremo vederci di nascosto. Tutta questione di battute, in Norvegia ci sono tanti tifosi dello United e anche qui in cità scherziamo sempre", ha specificato in tono ironico il norvegese.