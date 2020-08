Haaland ancora più bomber: “Nuova stagione, nuovo numero…”

Erling Haaland è stato senza dubbio grande protagonista della stagione da poco conclusa 2019-20. Il centravanti norvegese, prima col Salisburgo e poi col Borussia Dortmund, ha dimostrato le sue doti da killer sotto porta e non solo. Valanghe di gol e di assist che hanno fatto sperare i gialloneri anche nel titolo di Bundesliga, poi vinto dal Bayern Monaco.

Ma la prossima stagione potrebbe essere diverse, e ancora più “prolifica” per il calciatore. Il motivo? Lo svela, in modo indiretto, lo stesso attaccante.

Haaland: il 9 del bomber

Poche parole, una solo foto, molto chiara. “Nuova stagione, nuovo numero”. Questo il messaggio su Instagram di Haaland. Per l’annata che verrà, il centravanti ha scelto il numero 9: quello che solitamente è associato ai bomber. Niente 17, suo vecchio numero di maglia col quale, comunque, non aveva deluso. In arrivo il simbolo del gol e al Borussia Dortmund sperano, ovviamente, possa vedere il norvegese ancora più efficace e letale. Le rivali sono avvisate. Haaland non farà sconti a nessuno…