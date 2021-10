Haaland, battaglia di mercato anche… tra sponsor

Nike e Puma lotteranno per l'attaccante del Borussia Dortmund

Tutti pazzi per Erling Haaland . Non solo i top club del mondo che vorrebbero strappare al Borussia Dortmund il giovane bomber norvegese, ma anche... gli sponsor. Ebbene sì perché, come riporta la Bild , molto presto potrebbe esserci una battaglia a suon di milioni anche da parte di Nike e Puma .

Da quanto si apprende dal media tedesco, l'attaccante riceverà presto un'offerta molto interessante da un importante marchio sportivo: la Puma. Il main sponsor del Borussia Dortmund starebbe infatti preparando un contratto quinquennale da 5 milioni per Haaland che, attualmente, è sotto contratto con la Nike. L'accordo tra il bomber e il suo attuale sponsor, però, terminerà il prossimo gennaio 2022 e potrebbe essere l'occasione da sfruttare per "strappare" il sì del giovane calciatore. In tal senso, Puma sfrutterebbe i buoni rapporti con il Borussia Dortmund, di cui sarà partner fino al 2028, per provare ad avere la meglio sui rivali.