Haaland, bomber e… boscaiolo: scatto social e ironia dei compagni…

Ci ha abituato a tanti gol e soprattutto alla sua esultanza con la meditazione, sua grande passione. Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, sorprende tutti con un’altra particolare attività: tagliare la legna. Sui social, il centravanti norvegese ex Salisburgo, si “prepara all’inverno”. Eccolo in versione boscaiolo.

Haaland: taglialegna e ironia social dei compagni

Uniti in campo e anche fuori. I giocatori del Borussia Dortmund si sono ritrovati complici nel… prendere in giro il giovane Haaland. Il bomber ha scritto sui social un messaggio accompagnando una foto in cui si occupa di tagliare della legna: “L’inverno sta arrivando. Tagliamo un po’ di legna”. Impossibile non lasciare un like o qualche commento particolare. Vedere per credere i vari Sancho, Brandt e altri colleghi del Borussia Dortmund che si sono alleati per prendere in giro il norvegese. Emoticon di risate da parte di Sancho e, ancora peggio, Brandt che si è soffermato sul taglio di capelli di Haaland: “Fratello, ma i tuoi capelli…”. Persino Hakimi, ormai giocatore dell’Inter, ha detto la sua con alcune emoji. Insomma, un feeling davvero pazzesco nel club tedesco che l’anno prossimo punta a migliorare il piazzamento in Bundesliga.