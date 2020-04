Haaland, cecchino e macchina da gol grazie a… Solskjaer: “Mi ha svelato il segreto per non sbagliare…”

Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Eurosport. Il giovane bomber norvegese ha confessato alcuni dettagli del suo carattere e della sua carriera calcistica. In modo particolare, il suo segreto per essere un’autentica macchina da gol.

SOLSKJAER – Curiose le sue parole in merito ad una gara disputata ai tempi del Molde, quando il suo allenatore era Ole Gunnar Solskjaer, attuale mister del Manchester United: “Ricordo bene quel momento. Era una partita contro il Brann. Prima di quella partita, io e Solskjaer abbiamo fatto un po’ di pratica verso la porta. Ricordo che mi ha insegnato alcune semplici regole che avevamo già visto in allenamento nei giorni precedenti a quella partita. Mi ha insegnato molto a stare calmo, anche a stare attento alle situazioni per capire dove potrebbe finire il pallone. E quando questo arriva… Beh, è in quel momento che si ha la possibilità di segnare. Solskjaer ha il grande merito per avermi insegnato queste cose”.