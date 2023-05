Haaland, ci risiamo: altro record in Premier League. Eguagliato Thierry Henry…

Non smette di stupire il centravanti norvegese del Manchester City. Nuovo record nel massimo campionato inglese.

Altra gara in Premier League e altro record. Di chi stiamo parlando? Naturalmente di Erling Haaland. Il centravanti del Manchester City sta vivendo una stagione davvero magica in terra inglese. Alla sua prima annata ha già portato a casa il titolo e potrebbe fare ancora di più tra FA Cup e Champions. Il gicatore, nel corso della sfida contro il Brighton, ha messo a segno un altro risultato incredibile. Non ha segnato, è vero, ma il gol Citizens porta anche il suo zampino.