Haaland come Ibra? Il novergese: “Lo ammiro, ma abbiamo stili di gioco diversi”

Prima che il calcio venisse interrotto dalla pandemia di Covid-19, tutti gli appassionati di calcio sono stati sicuramente colpiti dall’impatto di Erling Haaland in Bundesliga. L’attaccante del Borussia Dortmundè arrivato nella Rurh dopo l’esperienza al Salisburgo e ha subito convinto tutti.

COME IBRA – Durante un’intervista a FourFourTwo l’attaccante norvegese ha parlato del paragone con Zlatan Ibrahimovic: “Mi piace la sua mentalità e come vede le cose in modo diverso. Credo che anch’io abbia sempre avuto questa consapevolezza nei miei mezzi. Inoltre mi piace come si muove da un club all’altro, da un paese all’altro. Questo non è facile, ma in ogni club per cui gioca riesce a segnare e fare la differenza dal primo momento che scende in campo. Entrambi siamo attaccanti ed entrambi siamo alti, ma abbiamo uno stile di gioco diverso. E’ difficile paragonarci. Io sono quello che sono. Non ho parlato con lui, ma vediamo cosa ci riserverà il futuro”.