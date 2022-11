Haaland: “Difensori mi temono. Forse avrei potuto giocare per l’Inghilterra ma…”

Per quanto riguarda l'essere norvegese e aver scelto la Nazionale della Norvegia dopo essere nato a Leeds e averci vissuto per qualche tempo, il bomber ha spiegato: "Ho vissuto qui per tre anni e mezzo, quattro anni. Ma sono stato in Norvegia per così tanto tempo che per me è stato naturale per me scegliere la Nazionale norvegese". E ancora: "Se mio padre avesse giocato più a lungo in Inghilterra non so come sarebbe andata, forse sarei stato inglese! Ma sono norvegese e ne vado orgoglioso".