Haaland, disavventura in Norvegia: cacciato da una discoteca

Sembrava dovesse vivere una serena vacanza-lavoro in Norvegia, suo Paese natale. Ma per Erling Haaland le cose non sembrano essere andate come ci si aspettava. Dopo il simpatico siparietto andato in scena con i compagni, a seguito di uno scatto in cui si “divertiva” a tagliare legna, l’attaccante del Borussia Dortmund è stato protagonista di un piccolo imprevisto con… due buttafuori di una discoteca.

Haaland: cacciato da una discoteca

Sta diventando virale sul web la piccola disavventura avuta da Erling Haaland. L’attaccante norvegese, attualmente in vacanza nel suo Paese, è stato cacciato da un locale da due buttafuori. Nelle immagini che circolano sui social è evidente come il bomber venga rimproverato con decisioni dai due addetti ai lavori che lo accompagnano fuori e lo invitano ad andare via. Haaland, dal canto suo, sembra avere il telefono in mano con una videochiamata in corso ma questo non gli ha impedito di rispondere a tono ai buttafuori che oltre ad allontanarlo sembra abbiano dovuto anche trattenerne la rabbia. L’episodio, al momento, non è stato commentato dai diretti interessati. Il bomber si gode il meritato riposo dopo aver chiuso la stagione con 44 gol in 40 partite tra Salisburgo e Borussia Dortmund.

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DEL CALCIATORE