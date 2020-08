Haaland e il prodigio Youssoufa Moukoko: “Lui è molto più forte di me quando avevo 15 anni”

Erling Haaland pensa al futuro e lo fa non solo in termini di prestazioni personali, ma anche di squadra con uno sguardo a chi sembra essere predestinato. Parlando a Westfalische Rundschau il giovane bomber si è detto impressionato da Youssoufa Moukoko, talento di 15 anni che presto potrà essere aggregato al gruppo della prima squadra.

Haaland: “Youssoufa Moukoko più forte di me”

“Youssoufa Moukoko è sicuramente più forte di me di quando avevo 15 anni”, ha esordito Haaland. “Non ho mai visto un 15enne così forte come lui. Davvero, è difficile vedere qualcuno con queste doti alla sua età”. E ancora: “Io giocavo nel Bryne FK, lui è già al Borussia Dortmund. Non si possono mettere a confronto le due situazioni. Non c’è paragone”. E sulla prossima annata, questa volta a livello personale: “Voglio migliorare. Dobbiamo tutti migliorare. Io voglio fare più gol, ma anche essere più utile alla squadra. Se vogliamo vincere, e io voglio farlo, dobbiamo tutti migliorare e fare le cose ancora meglio”.

