Haaland e il rimpianto per la Supercoppa di Germania: “Una m***a. Dovevo fare un altro gol a Neuer ma…”

Erling Haaland non è affatto contento di come sia andata la recente Supercoppa di Germania. Come riporta Goal, l’attaccante del Borussia Dortmund ha ammesso di essere molto deluso e arrabbiato per la sconfitta nella partita contro il Bayern Monaco ed in particolare il centravanti se la prende con se stesso per un’azione che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara…

Haaland: “Perdere è una m***a. Ma Neuer…”

“Avrei dovuto segnare un altro gol. Questa è una sensazione di merda”, ha spiegato il centravanti dei tedeschi. “Quando sono andato uno contro uno con Neuer, era quello il momento. Lui era pronto. Il 97% dei portieri sarebbe caduto in quella situazione e io avrei segnato. Ma non contro di lui! La sconfitta è molto dolorosa. Avremmo dovuto e avremmo potuto vincere”.

E ancora: “Mi dispiace perché eravamo molto vicini al successo. Questa è la differenza tra noi e i migliori al mondo: prendono in mano la partita e vincono. Ma dobbiamo continuare a combattere per migliorarci sotto ogni punto di vista”, ha concluso Haaland.