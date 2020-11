Haaland e le sostituzioni di Favre: “Forse vuole che segni ancora di più e in meno tempo…”

Erling Haaland è indubbiamente il centravanti del momento. Il norvegese del Borussia Dortmund segna e non smette di farlo. Di recente è passato anche alla cronaca per i simpatici siparietti col proprio allenatore Favre che più volte lo ha sostituito dopo delle prestazioni eccezionali. Parlando a CBS Sports, l’attaccante ha voluto scherzare su quanto accaduto nelle ultime due occasioni col proprio mister.

Haaland: “Favre mi cambia perché vuole che segni di più e più in fretta”

“Qui al Dortmund sto molto bene, sono felice”, ha esordito Haaland relativamente alla sua permanenza in Germania e nello specifico con i gialloneri. “Siamo una squadra con tanti giovani che si trovano bene e ci aiutiamo a vincenda grazie anche ai più esperti. Penso che questo mix sia davvero una cosa buona”. Poi, scherzando sulle diverse sostituzioni subite da parte del tecnico Favre e ai rispettivi simpatici siparietti avuti con lui: “Beh, a questo punto credo che Favre mi sostituisca perché vuole che io segni ancora più gol in ancora meno tempo”, ha risposto in modo ironico il norvegese anche se siamo sicuri che per lui…, forse è diventato un nuovo obiettivo.