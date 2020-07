Haaland e le vacanze alternative: sul trattore ad arare un campo di patate e il Borussia Dortmund…

Erling Haaland continua le sue vacanze alternative in Norvegia. Il bomber del Borussia Dortmund è senza dubbio grande protagonista di questi giorni sui social. Ha creato molta ironia lo scatto che lo ritraeva nelle vesti di taglialegna qualche tempo fa che ha scatenato i commenti dei compagni di squadra. Allo stesso tempo aveva fatto discutere l’episodio che lo aveva visto essere mandato via da una discoteca per… problemi di assembramento. In ogni caso, il giovane attaccante non ha certo perso tempo, rimettendosi a lavoro in quelle che sono sicuramente delle vacanze molto speciali.



Haaland: sul trattore ad arare

Dalla legna ai campi di patate. Haaland cambia versione e sfoggia su Instagram un nuovo look in versione “contadino”. Il centravanti norvegese ha pubblicato sul noto social network uno scatto in compagnia mentre si trova alla guida di un trattore su quello che pare essere un campo, forse di patate. Simpatico il modo con il quale il Borussia Dortmund lo ha ribattezzato: “Farmer Erling”. Quale sarà la sua prossima avventura?