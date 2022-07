Haaland e l’impatto al Manchester City con Guardiola: “È un po’ pazzo”

Prima rete nelle scorse ore per Erling Haaland al debutto in partita, anche se amichevole, col Manchester City e prime impressioni positive del suo inizio di avventura nel club inglese.

Intervistato dopo la sfida al Bayern Monaco, come riportato da Goal, il norvegese ha parlato del suo feeling con la squadra ed in particolare col manager Pep Guardiola e con il compagno Jack Grealish, per altro autore dell'assist per la sua prima rete in maglia Citizens.