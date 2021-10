Haaland è un treno: più gol che partite col Borussia Dortmund

Numeri impressionanti per il bomber che tocca 70 gol in 68 partite

Non può essere umano! Erling Haaland è letteralmente una macchina da gol implacabile. Il bomber del BorussiaDortmund è rientrato ad aiutare la sua squadra dopo l'infortunio che gli aveva impedito di rispondere alla chiamata della sua Nazionale in quest'ultima sosta. Il norvegese non ha perso tempo e alla prima occasione buona è tornato a fare ciò che sa fare meglio: segnare.