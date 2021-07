Haaland firma autografi con pantaloncini del Leeds: social impazziti

Il bomber norvegese non ha nascosto il suo "amore" per il club inglese

Erling Haaland , probabilmente, non si muoverà dal Borussia Dortmund in questa finestra di mercato estivo. Eppure, il suo destino sembra chiaro: andare in una big e vincere tutti i trofei possibili. Oppure, esiste anche un'altra soluzione, molto "di cuore", che porta il nome del Leeds .

La foto circolata sul web ha alimentato i sogni dei tifosi della squadra di Bielsa che hanno visto l'incredibile centravanti confermare la sua passione. Al momento, però, resta davvero improbabile un suo trasferimento al Leeds, ma per certi tifosi sognare non costa nulla e su Twitter sono in tanti, anche se con tono ironico per la maggior parte, ad aver lanciato l'hashtag #HaalandtoLeeds.