Haaland già come Hazard, Mané e Son. Guardiola: “Più il City gioca bene…”

Il centravanti autore di un altro tris, questa volta contro il Nottingham Forest.

Redazione ITASportPress

Altri tre gol e pallone portato a casa. Seconda tripletta di fila in Premier League per Erling Haaland, centravanti del Manchester City. Il norvegese si è divertito nel 6-0 rifilato dai suoi al Nottingham Forest nell'ultimo turno di campionato giocato nelle scorse ore. Per il bomber si tratta dell'ennesimo dato record impressionate in termini realizzativi.

Infatti, come sottolineato da ESPN, dopo appena 5 partite giocate nel massimo torneo inglese, Haaland ha già raggiunto in termini di triplette campionissimi esperti del campionato come Hazard, ora al Real Madrid, Sadio Mané, passato questa estate al Bayern Monaco, e Son del Tottenham.

Numeri, quelli di Haaland che non sono passati inosservati anche a mister Pep Guardiola che al termine della sfida ha commentato: "Quello che Haaland ha fatto in Norvegia, Austria, Germania, lo ha iniziato a fare qui. Ha talento, lo sapevamo e oggi (ieri ndr) abbiamo visto lui e Julián Alvarez e le loro qualità. Abbiamo due attaccanti incredibili con un talento incredibile nel saper segnare gol. Penso che Haaland voglia vincere titoli. Se i record e gli obiettivi aiutano in questo, allora bene. Record e goal non vincono titoli, penso che voglia farne parte. Meglio giochiamo noi del City, più possibilità ha lui di segnare".