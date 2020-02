Haaland ha conquistato la Germania, ma la Federcalcio norvegese… gli vieta le interviste

Erling Haaland ha conquistato tutti. Prima al Salisburgo, poi al Borussia Dortmund. Il bomber norvegese, dopo i sette gol realizzati nelle prime partite con la nuova squadra in Bundesliga (8 in quattro gare considerando la gara in Coppa di Germania giocata ieri) ha visto crescere a dismisura la propria popolarità.

Un successo condito da tanti record che potrebbe, in qualche modo, nuocergli. Ecco perché, stando a quanto riporta Verdens Gang, la Federcalcio Norvegese ha deciso, per proteggerlo, di vietagli le interviste prima dello spareggio per Euro 2020 della Nazionale contro la Serbia. Haaland potrà parlare soltanto a TV2 emittente norvegese in possesso dei diritti tv delle partite della Nazionale allenata da Lars Lagerback.