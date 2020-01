Haaland, i suoi gol fanno guadagnare i pensionati norvegesi

Cinque gol in 57 minuti. Un gol ogni 660 secondi. Stiamo parlando di Erling Haaland, il giocatore del Borussia Dortmund che grazie ai suoi gol sta facendo impazzire di gioia non solo i tifosi, ma anche i pensionati norvegesi. Sì, avete capito bene.

Come riporta la Bild il fondo pensionistico statale norvegese nel novembre 2018 ha investito 7 milioni di euro per acquistare l’1,08% del club giallonero quotato in borsa. Una mossa azzeccatissima. E non è tutto. Già al momento della firma di Haaland con il Borussia, il fondo aveva guadagnato ben 260mila euro.

I guadagni del fondo pensionistico sono destinati a crescere dopo ogni gol che il classe 2000 segnerà con la maglia del Borussia. In un’ora effettiva ne ha segnati 5. Sicuramente in Norvegia qualcuno si starà sfregando le mani.