Haaland: “Il Borussia Dortmund mi sta mettendo pressione sul futuro”

Lo sfogo del calciatore e la risposta del club

Redazione ITASportPress

A segno con una doppietta nel 5-1 del suo Borussia Dormtund contro il Friburgo, Erling Haaland non fa più parlare di sé per i gol ma soprattutto per le voci sul suo futuro. Ebbene sì perché pare essere arrivati al momento della verità in merito a qualche sarà la sua prossima squadra. Restare in Germania o provare l'esperienza all'estero con Real Madrid e Manchester City in pole position?

BOTTA ... - Un domanda che chiede risposte, se non immeditate, quasi. La conferma è arrivata dallo stesso centravanti che ha spiegato ai media tedeschi, come riporta la Bild, dopo la gara di Bundesliga la sua situazione e la necessità del Borussia Dortmund di sapere quale sarà la sua scelta. "Il Borussia mi ha fatto pressioni per prendere una decisione per la prossima stagione", ha detto Haaland. "Io adesso voglio solo giocare a calcio. Ad ogni modo questa situazione significa che probabilmente che dovrò agire presto e parlare con loro. Non ne ho mai parlato prima, perché rispetto il club".

... E RISPOSTA - A questo "sfogo" del norvegese, immeditata è stata la replica della società con le parole del direttore generale Watzke: "Erling è una persona spontanea. Gli è permesso parlare, non ci sono problemi con lui. Ovviamente deve anche avere un'idea della visione della situazione da parte del club. Non possiamo aspettare fino alla fine di maggio per una risposta sul suo futuro nel nostro club".