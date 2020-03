Haaland, il cugino 16enne segue le sue orme: Albert Braut Tjaaland è la nuova stellina norvegese

Da Erling Braut Haaland a Albert Braut Tjaaland… Haaland. Il passo è breve. Il primo, bomber del Borussia Dortmund, stupisce e passa alla cronaca per le sue doti realizzative che stanno conquistando i maggiori palcoscenici del calcio d’Europa; il secondo è suo cugino e si appresta a seguirne le orme.

Albert ha solamente 16 anni e nelle scorse ore ha fatto il proprio debutto con la maglia del Bryne, squadra di seconda divisione norvegese. Attaccante come suo cugino, il ragazzo vanta stazza fisica e velocità e conta ben 34 gol in 15 partite con la squadra giovanile. Insomma, parenti e molto simili, i due norvegesi potrebbero presto conquistare l’Europa. Erling Haaland lo ha già fatto e suo cugino promette molto bene. “Fare il debutto con la prima squadra per me è stato sempre un sogno. Non posso credere di esserci riuscito così giovane. Haaland? Lui è di grande ispirazione per me. Quello che ha fatto è incredibile e riesce a mostrare tutte le sue capacità ad ogni gara”, ha detto il giovane Tjaaland a VG.

Piccoli Haaland crescono e presto in Norvegia ci sarà un altro bomber pronto a conquistare l’Europa del calcio…