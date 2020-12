Haaland: “Il gol è come una droga. Koulibaly è uno dei tre difensori più forti al mondo”

Il giovane attaccante del Borussia Dortumund, Erling Haaland ha rilasciato alcune dichiarazioni alla testata norvegese VG: “I primi tre difensori al mondo? Dico Van Dijk, Sergio Ramos e Koulibaly perchè hanno tutto, forza, intelligenza e sono bravi”. Poi Haaland spiega il suo rapporto con il gol: “Per me è come una droga, non esiste una sensazione più bella di quella che si prova dopo aver segnato”. Si avvicina il ritorno in campo del norvegese: “Conto di esserci per il match con il Wolfsburg previsto per il 3 gennaio”.