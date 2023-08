Haaland, il padre provoca l’Arsenal: “Bravi, ma ora vediamo in campionato”

Non si è fatta attendere la risposta di Alf-Inge Haaland, padre di Erling, sulla vittoria della Community Shield da parte dell'Arsenal. Se il figlio ha voluto provocare i tifosi avversari indicando con la mano il numero "tre" (Il treble dello scorso anno del city), Haaland senior ha fatto ancora meglio. Tramite i propri profili social ufficiali, ha rivolto i suoi complimenti ai gunners per poi lanciare la sfida: "Ben fatto Arsenal, complimenti per la vittoria. Ora vediamo se sarete favoriti anche per la Premier League". Come lo scorso anno, anche in questa stagione pare che le due grandi favoriti alla vittoria del campionato inglese siano Arsenal e Manchester City. Vedremo chi la spunterà stavolta.