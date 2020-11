Haaland, il padre spegne i rumors: “In Germania è felice. Vuole vincere col Borussia Dortmund”

Tutti pazzi per Erling Haaland. Il bomber del Borussia Dortmund si sta confermando anche in questa stagione, dopo l’exploit della passata annata, un centravanti prolifico come nessuno altro. Ecco perché la stella norvegese è già entrata nel mirino di tante bif d’Europa. Lui, però, sembra essere molto felice in Germania al Borussia Dortmund o almeno è quello che suo padre, Alf-Inge Haaland, ha raccontato ai microfoni di Sport1.

Haaland resta al Borussia Dortmund

Real Madrid e Psg su tutte. Ma anche Barcellona e Juventus. Sono queste le principali big interessate ad Haaland. Eppure, secondo suo padre, il giovane bomber pensa solo a vincere con la maglia della sua attuale squadra: “Futuro? Ancora non abbiamo parlato di questo. Credo che gli piacerebbe vincere alcuni titoli col Dortmund. Questo è il suo obiettivo. Erling può fare grandi progressi in Germania, andare altrove non è una priorità al momento”.

E ancora sulla sua posizione in Germania: “Non penso che i dirigenti del Borussia Dortmund debbano essere più chiari con lui. Lo trattano bene e sono felici del suo rendimento. Può giocare quasi tutte le settimane e ripaga la squadra con buone prestazione e con molti gol. Penso non ci sia niente di meglio. Sta bene, è felice di essere al Borussia Dortmund, un club fantastico”.