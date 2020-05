Haaland, il personal trainer: “Presi 12 kg di massa in 15 mesi”

12 kg in 15 mesi. Questa la verità sulla crescita esponenziale fisica, e di conseguenza sul campo, di Erling Haaland. Il centravanti passato nella scorsa finestra di mercato dal Salisburgo al Borussia Dortmund è diventato l’uomo mercato e l’attaccante dei sogni delle big d’Europa. Il merito? Anche del suo personal trainer Borre Steenslid che ha raccontato i segreti del giovane bomber.

Haaland, 12 kg in 15 mesi

Non è un caso che venga definito il gigante norvegese. Perché Haaland oltre a possedere tanti muscoli vanta anche ben 194 cm di altezza. Non male per un classe 2000 che però in passato non è sempre stato così. Lo aveva detto un suo ex compagno precedentemente e lo ha ribadito anche il suo personal trainer che, però, ha rivelato cosa ha portato ad un cambiamento così radicale: “Il suo fisico risponde così bene all’allenamento perché porta con sé dei benefici genetici”, ha detto Borre Steenslid che ha continuato: “Ha messo su dodici chili di massa muscolare in quindici mesi. Qualcosa di incredibile! Era necessario, perché era cresciuto di venti centimetri in un brevissimo periodo di tempo e il suo corpo era sbilanciato. Abbiamo dovuto davvero ricominciare da capo”. E oltre ad allenarsi duramente, Haaland ha dovuto fare attenzione anche all’alimentazione: “Prima era sempre vicino alla roba da mangiare. Mangiava un sacco. Aveva sempre il piatto pieno rispetto agli altri”.