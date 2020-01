Haaland, il retroscena: il Manchester United aveva provato a prenderlo senza parlare con Raiola

Erling Haaland era una priorità per Ole Gunnars Solskjaer e per il Manchester United, ma qualcosa è andato storto con il bomber che è finito in Germania al Borussia Dortmund. A spiegare quanto potrebbe essere accaduto nell’affare è il Daily Mail che ha svelato un particolare retroscena.

PROCURATORE – I Red Devils avrebbero provato a strappare Haaland al Salisburgo senza interpellare prima il suo agente, Mino Raiola. La negoziazione con l’attaccante classe 2000 non sarebbe andata giù ai diretti interessati e, come ormai noto, si è rivelata controproducente con il centravanti passato in Germania per la gioia del club tedesco e anche dello stesso agente che ha intascato una maxi commissione.

