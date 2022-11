Haaland, il retroscena: poteva diventare un calciatore dell’Everton per 2 milioni

Curioso il retroscena raccontato dall'ex calciatore dell' Everton Duncan Ferguson che nel corso del podcast No Tippy Tappy Football ha spiegato come il bomber sarebbe potuto essere un membro della rosa Toffees in passato.

RETROSCENA - "Haalan è un giocatore davvero fenomenale. Vero? Che ci crediate o no, sarebbe potuto essere dell'Everton", ha detto Ferguson. "Suo padre lo ha portato al club, ma non lo hanno mai firmato. Arrivò all'Everton a 15 o 16 anni, la squadra per cui giocava in quel momento, il Brune, voleva circa 2 milioni di sterline per lui, ma il club non voleva comprarlo. L'Everton non pensava che fosse la mossa giusta in quel momento".