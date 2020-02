Haaland, il retroscena: uno scout norvegese rivela un altro record… nel salto in lungo

Doppietta al Paris Saint-Germain, numeri da record non solo nel calcio. Erling Haaland è la star del momento. Bomber, velocista e adesso anche saltatore in lungo. Lo ha rivelato su Twitter uno scout norvegese riportando una classifica che risale a quanto il giovane centravanti del Borussia Dortmund aveva 5 anni.

Haaland avrebbe saltato 163 cmq, un record assoluto per ragazzini di quell’età. Lo stesso padre dell’attaccante, ai microfoni di Dagbladet ha confermato: “Aveva fatto delle prove di ginnastica nella sua scuola elementare ed era stato piuttosto bravo, così lo portammo ad alcuni incontri di atletica leggera. Si è messo subito alla prova con il salto in lungo e ha raggiunto una distanza di 163 centrimetri. Ci dissero che nel mondo non era mai stato registrato prima nulla di simile, la classifica che conosciamo è però circoscritta ai dati raccolti in 47 stati. Può essere allora che, da qualche parte del mondo, esistano dei bambini di 5 anni che saltano più lontano del piccolo Erling”.