Haaland, il segreto svelato da Macek: “Fa 1000 addominali e 300 flessioni al giorno. Una volta arrivò la sua fidanzata e…”

Erling Haaland è sicuramente la rivelazione di questa stagione. Il giovane bomber norvegese si è da poco trasferito dal Salisburgo al Borussia Dortmund confermano la vena realizzativa e le statistiche da record.

Ma quale sarà il suo segreto? A svelarlo, ai microfoni di AS, è stato Stanislav Macek, attuale commissario tecnico della Slovacchia Under 18, ma che l’anno scorso ha conosciuto proprio Haaland in una settimana di studio trascorsa ad osservare Jesse Marsch, tecnico del Salisburgo.

VERITA’ – “Lavora tantissimo individualmente per migliorare. Mi diceva che ogni giorno fa circa 1000 addominali e 300 flessioni. Nessumo mi impressionò come lui, è un ragazzino ma si allena come un uomo maturo. Sa benissimo cosa vuole, in campo mi ricorda molto Zlatan Ibrahimovic”, ha raccontato Macek che poi sulla vita professionale e privata del bomber ha aggiunto: “Mentre era a Salisburgo, aveva una ragazza in Norvegia che veniva a trovarlo. Bene. Stava solo pochi giorni perché lui le diceva che doveva concentrarsi solo sul calcio”.