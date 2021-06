Haaland, indizio sul futuro: ha traslocato in una nuova casa…

Rumors sul futuro del bomber che potrebbero spegnersi almeno per questa stagione

Redazione ITASportPress

Il futuro di Erling Braut Haaland non sarà lontano dal Borussia Dortmund. E non è solo la spaventosa richiesta dei gialloneri che chiedono 200 milioni per il loro bomber, ma anche per la volontà del diretto interessato di rimanere, almeno per ora, in Germania.

Come si apprende da AS, infatti, la volontà del calciatore sarebbe rafforzata da una recente scelta "immobiliare". Il centravanti norvegese avrebbe traslocato rispetto alla sua precedente residenza in Germania. Haaland, che viveva nella zona residenziale di Hörde, vicino al Westfalkenpark - dove si trova il Signal Iduna Park -, si è ora trasferito in una casa nel sud della città, nella zona residenziale di Hohensyburg. Ha completato il trasloco prima di rispondere alla convocazione della Norvegia, il che dimostrerebbe l'intenzione di giocare in Bundesliga anche per la prossima stagione.

Idee chiare per il giovanissimo bomber che ha fatto capire di non volersi muovere a meno che le big a lui interessate, Chelsea e Real Madrid su tutte, non abbiano intenzione di sparare alto e accontentare il Borussia Dortmund. Tra un anno, invece, scatterà la possibilità di vendita del calciatore a 75 milioni di euro, frutto di una clausola inserita al momento del suo acquisto.