Haaland infortunato spera nel “regalo di Natale”: il padre spiega le sue condizioni

Il centravanti starà fuori ancora diverso tempo

13 gol in 10 gare in questa stagione, ma la corsa di Erling Haaland si è dovuta fermare a causa di un problema all'anca che lo potrebbe vedere fermo sino al prossimo anno. L'attaccante del Borussia Dortmund sta cercando di recuperare dall'infortunio ma le speranze che possa recperare prima del 2022 sono davvero poche. La conferma è arrivata dalle parole di suo padre che a TV 2 Norway ha lasciato una improbabile speranza di vederlo entro fine anno.

A NATALE - Alf-Inge Haaland ha detto riguardo suo figlio e il suo infortunio: "Procede bene, sta recuperando e considerando la sua situazione non va male. Quando tornerà a giocare? Onestamente starà fuori per un bel po'. Sarebbe una sorta di regalo se ricevesse lok per qualche partita prima di Natale, ma è piuttosto improbabile".