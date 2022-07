Haaland, la firma col Manchester City avvenuta solo dopo doppia clausola “pro Real Madrid”

Il retroscena sul contratto del norvegese.

Redazione ITASportPress

Erling Haaland è stato senza dubbio il colpo di mercato più importante messo a segno in Europa. Il Manchester City si è assicurato il giovane bomber norvegese e lo ha fatto battendo la concorrenza di molte altre big, Real Madrid su tutte. Ma come rivelato da Marca, prima di mettere nero su bianco l'accordo tra le parti, il centravanti avrebbe "imposto" due condizioni, per la precisione due clausole, proprio "pro" Blancos.

Sul contratto dell'attaccante, infatti, ci sarebbe una doppia clausola per il 2024 e il 2025 che obbligherebbe i Citizens a venderlo a fronte di un'offerta pari a 200 milioni (nel 2024) e 175 milioni (nel 2025). Questi due accordi, però, diventerebbero possibili solo al raggiungimento di alcuni obiettivi minimi al momento non resi noti dal periodico spagnolo. Si tratta di una maniera con cui Haaland ha voluto avere il controllo della sua carriera nel caso in cui, tra qualche anno, a partire dalla fine della seconda stagione col City, abbia desiderio di cambiare.

Staremo a vedere cosa succederà e se, in futuro, il Real Madrid tornerà a farsi sotto per lui con l'obbligo di spendere davvero tantissimi soldi per averlo...