Haaland, la mossa del Borussia Dortmund per trattenerlo: ingaggio raddoppiato

Il centravanti potrebbe partire nella prossima estate

Il Borussia Dortmund pronto a fare follie pur di trattenere Erling Haaland . Il centravanti norvegese è il pezzo pregiato della squadra tedesca e ormai da mesi si parla di quale potrebbe essere la sua futura squadra. Nella prossima stagione, precisamente in estate, scatterà la possibilità di attivare la clausola rescissoria presente sul contratto che permetterebbe ai club interessati di strappar via il bomber a cifre più basse rispetto a quelle di mercato (si parla di circa 75 milioni di euro).

Per evitare questa possibilità e non farsi trovare impreparati, i dirigenti del Dortmund, secondo Sport Bild, avrebbero pensato ad una maxi offerta per Haaland che vedrebbe il suo ingaggio praticamente raddioppiato.