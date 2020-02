Haaland, l’amico di famiglia rivela: “È stato concepito in uno spogliatoio…”

Erling Braut Haaland non smette di stupire. Il giovane attaccante norvegese, nella serata di ieri, si è reso ancora una volta protagonista siglando una doppietta nella gara che ha visto il suo Borussia Dortmund superare per 2-1 il Psg nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un rendimento stratosferico, quello che sta tenendo l’ex centravanti del Salisburgo, ormai consacratosi come uno dei talenti più interessanti sull’intero panorama mondiale. E d’altra parte, come confessato dall’ex calciatore e amico di famiglia Jan Ange Fjortoft, oggi commentatore per un tv norvegese, il destino di Haaland sembra segnato fin dal suo… concepimento.

RIVELAZIONE – “Erling? Cosa vi aspettavate da uno che è stato concepito in uno spogliatoio?”, ha dichiarato in diretta. Haaland sarebbe stato infatti concepito durante un rapporto consumato nello spogliatoio del Leeds.

