Haaland, l’avventura al City nella casa… di Pogba: l’ha visitata per comprarla

Erling Haaland pronto a trasferirsi in quel di Manchester, sponda City , ed ad acquistare una nuova super dimora. Ma c'è un dettaglio molto curioso rivelato dal Sun: il norvegese potrebbe comprare proprio la villa che era stata di Paul Pogba , prossimo al trasferimento in Italia.

Il bomber ex Borussia Dortmund, infatti, avrebbe visitato la dimora al fine di acquistarla e ne sarebbe rimasto affascinato. Il giovane attaccante potrebbe quindi presto "sostituire" il Polpo, almeno per quanto riguarda l'occupazione della villa spettacolare. Non resta che attendere... la firma degli atti.