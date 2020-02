Haaland l’indeciso (o quasi): “Messi o Cristiano Ronaldo? Non so scegliere. Ma tra la Champions e il Mondiale…”

Erling Braut Haaland, è lui il bomber del momento. L’attaccante del Borussia Dortmund sta attraversando un’annata da record. Gol, gol e ancora gol. Nel suo DNA c’è il feeling con la rete. Prima al Salisburgo, adesso col club tedesco, il giovane classe 2000 non si ferma e macina risultati fantastici uno dietro l’altro.

Intervistato da 4-3-3 Haaland ha raccontato il suo approdo al Borussia Dortmund ma si è anche soffermato a rispondere ad alcune domande che gli ponevano delle ipotetiche scelte sui giocatori migliori del panorama calcistico mondiale e non solo.

IN GERMANIA – Sull’impatto avuto al Borussia Dortmund, Haaland ha detto: “Devo dire che è stato un bel mese, sono arrivato in un grande club con giocatori importanti. Sono contento di giocare con loro, è davvero bello. Non potevo immaginare di iniziare così ma questo mi dà ancora più fame per fare di più”.

SCELTE – Poi qualche domanda sulle sue preferenze calcistiche: “Messi o Cristiano Ronaldo? Non posso rispondere. Mi piacciono entrambi, sono entrambi fantastici”. E se sui due fuoriclasse ha qualche dubbio, lo stesso non si può dire sugli obiettivi di squadra: “Tre Mondiali o tre Champions? Metà di ognuna (ride ndr). Devo dire Mondiali”.