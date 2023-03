Haaland ne fa 5 in Champions, Guardiola “pensa a Messi” e lo sostituisce: il retroscena

Il Manchester City ne fa sette al Lipsia nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Grande protagonista Erling Haaland , autore di ben 5 gol. Un numero di marcature da record che lo porta la pari di un certo Lionel Messi . Ed è proprio questo, probabilmente, ad aver portato il mananger Citizens Pep Guardiola a pensare alla sostituzione del norvegese che non ha quindi avuto modo di superare il traguardo de La Pulce e prendersi il posto in solitaria di gol in una stessa partita.

A confessarlo, in un certo senso, è stato lo stesso tecnico catalano. A domanda precisa sul cambio con riferimento ai cinque gol di Messi tra l'altro con proprio Guardiola come mister, l'allenatore ha detto: "Sapevo e ricordavo bene dei cinque gol di Leo. Ma Erling lo ha fatto in 60 minuti. Erling è stata fantastico, ma è ancora molto giovane. Penso che possa essere una motivazione per fare ancora meglio in futuro (battere quel record e prenderlo in solitaria ndr)".