Haaland nella bufera: foto mentre usa il cellulare alla guida della sua Rolls-Royce

Fa parlare il centravanti del Manchester City. Questa volta non per le prodezze in campo.

Redazione ITASportPress

Erling Haaland è ancora una volta al centro dei riflettori ma in questo caso non per un gol o per una prodezza in campo, bensì per una disattenzione e un'imprudenza che sarebbe stato il caso di non commettere.

Il centravanti del Manchester City e della Norvegia, infatti, è stato immortalato mentre usa il cellulare alla guida, con l'immagine che è diventata virale sui social.

Da quanto si apprende dal Sun ed in generale dai tabloid inglesi, pare che lo scatto risalga al 15 marzo, il giorno dopo aver segnato ben cinque gol nel 7-0 del Manchester City sul Lipsia in Champions League. Nella foto si vede in modo nitido Haaland, alla guida della sua Rolls-Royce da 300mila sterline, mentre usa il telefono.

Tale situazione, in Inghilterra, è punita con una multa da 200 sterline e anche un -6 punti sulla patente. In questo caso, però, potrebbe fare la differenza per l'infrazione la fama del giocatore.